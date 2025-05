Anziana uccisa da un 15enne a Milano lo sfogo della figlia sui social | “Non accettiamo più che si uccida una donna”

Una tragedia che scuote Milano e l'Italia intera. L'anziana uccisa da un 15enne rivela un problema più ampio: la violenza che colpisce le donne di ogni età. La figlia lancia un appello forte e chiaro sui social: "Non accettiamo più che si uccida una donna". Un invito a partecipare ai funerali e alla fiaccolata, per onorare una vita spezzata e risvegliare le coscienze. Non restiamo indifferenti.

Un 15enne ha strangolato e ucciso l’ex vicina di casa 82enne in via Verro a Milano. Lo sfogo sui social della figlia: "Venite ai funerali e alla fiaccolata in suo ricordo: per non dimenticare, per far sentire che la sua vita valeva, che la sua morte non può restare solo una notizia”. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Anziana uccisa da un 15enne a Milano, lo sfogo della figlia sui social: “Non accettiamo più che si uccida una donna”

Chi era Emma Teresa Meneghetti, l’anziana uccisa da un 15enne a Milano: era amica di famiglia del ragazzo

Emma Teresa Meneghetti, un'anziana di 82 anni, è stata tragicamente uccisa da un ragazzo di 15 anni, con il quale aveva un legame di amicizia tra famiglie.

