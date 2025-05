Antonio Tiberi | Volevo vincere la tappa la gamba non è delle migliori A disposizione di Caruso

Antonio Tiberi, il giovane talento del ciclismo italiano, ha dato prova di grande determinazione nella diciannovesima tappa del Giro d'Italia. Nonostante le difficoltà fisiche, ha tentato la fuga, dimostrando che la resilienza è la vera forza dei campioni. In un momento in cui il ciclismo si reinventa, il coraggio di Tiberi rappresenta un segnale di speranza per la nuova generazione di atleti. La strada è lunga, ma il futuro promette bene!

Antonio Tiberi è andato in fuga nella diciannovesima tappa del Giro d'Italia, dopo la crisi patita martedì sul Mortirolo che lo aveva fatto uscire di classifica. Il laziale ha provato a lasciarsi alle spalle la caduta di Nova Gorica che lo ha fortemente debilitato, ha avuto coraggio nell'andare all'attacco da lontano ma nel momento decisivo non è riuscito a tenere il passo dei Nicolas Prodhomme, poi vincitore sul traguardo di Champoluc. Il 23enne ha poi lavorato per il proprio capitano Damiano Caruso, che ha difeso il quinto posto in classifica. Antonio Tiberi ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Tuttobici: " Oggi ho voluto provare a riscattarmi e allo stesso tempo a testarmi.

Giro d’Italia 2025, Antonio Tiberi: “Sono riuscito a gestire gli scatti, bene così”

Antonio Tiberi ha dimostrato le sue abilità nella settima tappa del Giro d'Italia 2025, chiudendo al sesto posto.

Antonio Tiberi: "Volevo vincere la tappa, la gamba non è delle migliori. A disposizione di Caruso"

