Antonio Nesci ospite di Radio Onda Verde | attualità politica e sfide globali nel dialogo con Pino Scianò

Domenica prossima, Antonio Nesci, editore di La Prima Pagina.it, sarà ospite di Radio Onda Verde per un confronto appassionante con Pino Scianò. Dalle 11:15, il dibattito si concentrerà su attualità politica e sfide globali, temi più che mai rilevanti in un mondo in continua evoluzione. Non perdere l'occasione di ascoltare prospettive fresche e stimolanti che potrebbero farti riconsiderare la tua visione del presente!

Antonio Nesci, editore del quotidiano nazionale La Prima Pagina.it, sarà ospite di Radio Onda Verde domenica prossima. Tra le 11:15 e le 11:50 interverrà nella seguitissima trasmissione domenicale condotta da Pino Scianò sull’emittente radiofonica di Vibo Valentia. Durante l’intervento, Nesci dialogherà con Scianò su temi di attualità, con particolare attenzione alla politica: la crisi dei partiti moderni, la tornata elettorale in corso e il prossimo appuntamento referendario. Non mancherà inoltre un’analisi sul quadro politico globale, in un mondo segnato da guerre di morte, distruzione ed emergenze economiche. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Antonio Nesci ospite di Radio Onda Verde: attualità politica e sfide globali nel dialogo con Pino Scianò

Cerca Video su questo argomento: Antonio Nesci Ospite Radio Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Antonio Nesci ospite di Radio Onda Verde: attualità politica e sfide globali nel dialogo con Pino Scianò; Inferi, presentato a Polistena il libro-inchiesta di Antonino De Masi e Pietro Comito: “Vinceremo, potete giurarci”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

‘Ndrangheta: annullata la condanna di Antonio Nesci

Da cdt.ch: La prima sezione della Corte di Cassazione ha annullato oggi, senza rinvio, la condanna a 14 anni di reclusione emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria per il reato di associazione mafiosa a ...