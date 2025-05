Antonello Lamanna a Radio Onda Verde | una voce per la cultura italiana tra Vergari Day e divulgazione internazionale

Mercoledì 11 giugno, dalle 14:30 alle 15:30, Antonello Lamanna sarà in onda su Radio Onda Verde per un'intervista esclusiva con Domenico Nardo. Un'occasione imperdibile per scoprire come la cultura italiana possa farsi portavoce nel mondo, tra il Vergari Day e la crescente voglia di riscoprire le radici culturali. Non perderti questa voce autorevole che ci guiderà attraverso la bellezza e la complessità del nostro patrimonio!

Acquasparta. Vera Gheno presenta il suo ultimo libro “Grammamanti”, dialogo con Antonello Lamanna

Vera Gheno presenta il suo ultimo libro, "Grammamanti. Immaginare futuri con le parole," sabato 25 maggio 2025 alle 16:00 nella Sala del Trono di Palazzo Cesi ad Acquasparta.

