Antonella Lo Coco al Catomes Tot A Boretto tributo a Vasco Rossi

Stasera, il Catomes Tot di Boretto si trasforma in un omaggio vibrante a Vasco Rossi con Antonella Lo Coco, lanciata da X Factor nel 2011. La rassegna dedicata ai cantautori offre un'atmosfera unica, arricchita dalle melodie di Margherita Zerbini. Un evento che non è solo musica, ma anche una celebrazione della creatività italiana. Non perdere l'occasione di vivere questa serata indimenticabile in compagnia di talenti emergenti!

Diversi gli eventi musicali in programma stasera nel Reggiano. Al circolo Catomes Tot, negli spazi del parco Cervi a Reggio, è ospite la cantante Antonella Lo Coco, nell’ambito della rassegna dedicata ai cantautori. Ad aprire la serata le canzoni della guastallese Margherita Zerbini. Antonella Lo Coco ha partecipato a X Factor nel 2011, classificandosi al terzo posto. Nel 2013 pubblica il suo primo disco "Geisha". Nel 2016, prodotta da Fiorella Mannoia, pubblica "Non ho più lacrime". Nel 2017 duetta con Loredana Bertè nel disco "Amici non ne ho ma amiche sì" con il brano "Folle Città ". Nel 2019 pubblica "Felici in Due" e "Solo per te". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Antonella Lo Coco al Catomes Tot. A Boretto tributo a Vasco Rossi

