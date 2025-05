Anteprima d’Estate a Fieramilano Rho | 830 artigiani internazionali celebrano l’estate

Milano si illumina con "Anteprima d'Estate", dove 830 artigiani internazionali danno vita a un evento che celebra creatività e tradizione. In un momento in cui l'artigianato vive una nuova rinascita, Antonio Intiglietta ha svelato un’idea che promette di sorprendere. Scoprire l’estate attraverso le mani di chi crea è un viaggio da non perdere: preparati a lasciarti coinvolgere da storie uniche e opere straordinarie!

Da tempo si aspettava l'arrivo della nuova edizione estivale, e oggi, in una giornata speciale a Milano, l'attesa si è trasformata in realtà. Durante l'inaugurazione dell'evento, Antonio Intiglietta, presidente di Gestione Fiere (Ge.Fi.), ha annunciato con entusiasmo il lancio di Anteprima d'Estate, una proposta innovativa ideata da Artigiano in Fiera e destinata a celebrare l'armonia

myPos torna protagonista ad Anteprima d'Estate, dopo il successo di Artigiano in Fiera. La fintech innovativa offre pagamenti facili, veloci e sicuri per micro, piccole e medie imprese, supportando così la crescita dell'artigianato.

Come scrive msn.com: (Adnkronos) - Si è tenuta oggi a Milano l’inaugurazione di Anteprima d’Estate, il nuovo evento promosso da Artigiano in Fiera, in programma a Fieramilano Rho, fino al 2 giugno. Qui, ogni giorno dalle ...

Si legge su msn.com: Il presidente di Ge.Fi.: "Nel trentennale di Artigiano in Fiera, un nuovo evento". L’esordio di 200 imprenditori e prodotti d’eccellenza per conquistare i mercati. .

Da msn.com: Si è aperta oggi ufficialmente Anteprima d’Estate, la nuova vetrina sulla creatività e sull’eccellenza dell'artigianato italiano e internazionale. Promosso da Artigiano in Fiera, l’appuntamento è in ...