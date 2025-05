Annunciata la selezione dei cortometraggi in concorso all’Ischia Film Festival 2025

L'Ischia Film Festival 2025 si prepara a stupire con una selezione di dodici cortometraggi internazionali, promettendo di essere un viaggio cinematografico senza frontiere. Diretto da Michelangelo Messina, l'evento rappresenta un punto d'incontro tra culture diverse, riflettendo l'attuale trend della globalizzazione nel cinema. Scoprire le storie in concorso sarà l'occasione perfetta per immergersi in nuove prospettive artistiche. Non perdere questo appuntamento unico!

Dodici opere internazionali compongono la selezione ufficiale della 23ª edizione dell'Ischia Film Festival, diretto da Michelangelo Messina. Anche quest'anno l'Ischia Film Festival si conferma come un'esperienza totale di esplorazione geografica e cinematografica, senza confini né limiti. I cortometraggi selezionati – provenienti da Brasile, Cina, Estonia, Inghilterra, Iran, Italia, Romania, Russia, Slovacchia e Spagna – accompagneranno il pubblico in un viaggio originale attraverso paesaggi e immaginari differenti, all'insegna della scoperta dell'altro e della meraviglia che solo i luoghi vissuti sanno offrire.

