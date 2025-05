Anno 2013 | Tribunale di Roma ribalta la decisione della Cassazione vale anche ai fini economici Sentenza

Una svolta storica per il personale scolastico: il Tar del Lazio ha stabilito che l'anno 2013 deve essere riconosciuto anche a fini economici, smentendo le precedenti decisioni della Cassazione. Questo cambiamento non solo riaccende la speranza di molti docenti, ma segnala un'inversione di tendenza nel panorama giuridico italiano, sempre più attento ai diritti dei lavoratori nella pubblica istruzione. È un momento cruciale per la valorizzazione della professione docente!

Recupero dell'anno 2013 – Una recente sentenza del Tar del Lazio, pubblicata il 27 maggio 2025, ha riconosciuto piena validità giuridica ed economica all'anno 2013 nella ricostruzione di carriera del personale scolastico, smentendo l'orientamento restrittivo della Cassazione. Quest'ultima, infatti, aveva considerato l'anno oggetto del contendere valido solo a fini giuridici, escludendo ogni effetto economico.

Anno 2013 escluso dalla progressione di carriera del personale scolastico: la decisione definitiva della Cassazione [SENTENZA]

Nel 2013, il personale scolastico escluso dalla progressione di carriera ha ottenuto la decisione definitiva della Cassazione, ponendo fine a una lunga disputa giudiziaria.

