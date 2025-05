anna Castiglia e Lamante al Little farm festival 2025

Il Little Farm Festival 2025 si prepara a stupire! Il 17 agosto, il Macello di Putignano ospiterà Anna Castiglia e Lamante, artisti che rappresentano una nuova generazione musicale. La loro freschezza e creatività rispecchiano un trend di riscoperta delle radici musicali italiane, mescolando sonorità tradizionali e contemporanee. Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza unica, dove ogni nota racconta storie di passione e innovazione!

I nostro primi soffi d’aria fresca hanno nome e voce: Anna Castiglia e Lamante! Vi aspettiamo il 17 agosto al Macello di Putignano! ANNA CASTIGLIA e LAMANTE in concerto al LITTLE FARM FESTIVAL 2025 Domenica 17 agosto 2025 - ore 21:00 EX MACELLO COMUNALE Via S. Caterina da Siena PUTIGNANO. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - anna Castiglia e Lamante al Little farm festival 2025

Anna Castiglia annuncia nuove date estive per il Mi piace tour

Anna Castiglia arricchisce il suo Mi piace tour con nuove date estive, proponendo al pubblico il suo debutto discografico.

