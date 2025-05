Animali ora la legge li difende davvero | carcere e multe salate per chi li maltratta

...soggetti di diritto! Con questa riforma, il maltrattamento animale non sarà più tollerato. La crescente sensibilizzazione verso il benessere animale in tutta Europa sta finalmente dando i suoi frutti. Questo cambiamento non solo protegge i nostri amici a quattro zampe, ma riflette anche una società che evolve, pronta a mettere al centro la dignità di ogni essere vivente. Un passo avanti fondamentale per un futuro più etico!

La riforma dei reati contro gli animali, approvata in via definitiva dal Senato il 29 maggio 2025, segna una svolta storica per la tutela degli animali in Italia. Dopo vent'anni di attese e battaglie, la nuova legge introduce pene più severe, nuove misure di prevenzione e una rivoluzione nella prospettiva giuridica: gli animali diventano finalmente soggetti titolari di diritti, riconosciuti come esseri senzienti e non più semplici oggetti della compassione umana. Le principali novità della riforma. Carcere e multe più alte per chi maltratta o uccide animali. Uccisione di animali: chi uccide un animale rischia il carcere da 6 mesi fino a 4 anni e una multa fino a 60.

Caccia, M5s e Avs contro la riforma del governo: “Strage di animali e fucili nelle spiagge, la legge va fermata”

Il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra si uniscono per opporsi alla controversa riforma sulla caccia proposta dal governo.

È introdotto il divieto totale di tenere cani e altri animali d'affezione legati con catene. Le multe per chi viola questa norma arrivano fino a 5.000 euro. Questo divieto vale su tutto il territorio ...

Gli animali ora contano davvero: approvata la legge che li riconosce come soggetti da tutelare. Non sono più "cose" o "oggetti". Il Senato ha dato il via libera definitivo a un disegno di legge che se ...

Il disegno di legge proposto dalla parlamentare di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla è diventato definitivo. Approvato dalla Camera lo scorso novembre, non ha subito alcuna modifica al Senato.