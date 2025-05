Anice pubblica Fango il suo Ep d’esordio tra pop urban e r&b

Anice fa il suo ingresso trionfale nel panorama musicale con "Fango", un EP che fonde pop, urban e R&B in un'esperienza sonora unica. In un'epoca in cui la musica diventa terapia, le sue tracce invitano a liberarsi delle emozioni soffocanti. Questo progetto non è solo un debutto, ma una dichiarazione d'intenti: affrontare le sfide interiori per rinascere. Non perderti questo viaggio emozionale e lasciati conquistare dal suo sound innovativo!

Dopo alcune importanti collaborazioni, anice pubblica oggi su tutte le piattaforme digitali il suo primo EP fango ( Epic Records Italy Sony Music Italy), un profondo viaggio emotivo per liberarsi di ciò che ci immobilizza. «Con questo progetto mi scrollo di dosso le situazioni che in passato mi hanno fatto soffrire: esco dal mio "fango" personale», racconta anice. Fango è un progetto che si muove tra pop, urban e r&b con produzioni ricercate ma mai ridondanti, in cui la voce di anice – a tratti fragile, a tratti sicura – è il filo conduttore che tiene tutto insieme.

