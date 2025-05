Anguissa sempre più lontano da Napoli Conte ha già il suo sotituto

La situazione di Frank Zambo Anguissa al Napoli si fa sempre più incerta, con Conte pronto a cogliere l'occasione per rinforzare la sua squadra. In un calcio che vive di continui cambiamenti e strategie astute, il futuro del centrocampista camerunense potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per il club partenopeo. Riuscirà il Napoli a trovare un sostituto all'altezza? La risposta potrebbe influenzare la stagione!

Osimhen, futuro lontano da Napoli: Manchester United e Juventus in corsa

Victor Osimhen potrebbe lasciare il Napoli nella prossima estate, con Manchester United e Juventus pronte a darsi battaglia per assicurarsi le sue prestazioni.

Scrive forzazzurri.net: Sembra ormai sempre più lontano da Napoli il futuro di Frank Zambo Anguissa. Il camerunense è attratto dalla Premier League ma arrivano segnali importanti anche dall’Arabia, tuttavia Conte e la ...

Anguissa verso l'addio? Conte ha indicato due nomi per sostituirlo

Segnala msn.com: Zambo Anguissa potrebbe salutare il Napoli nel corso del mercato estivo. Ci sono due nomi che piacciono particolarmente ad Antonio Conte.

Calciomercato Napoli News/ Non solo David, si pensa anche a Frattesi. Via Osimhen e Anguissa (29 maggio 2025)

Lo riporta ilsussidiario.net: Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità che riguardano i movimenti dell'estate. Anguissa piace in l'Arabia Saudita, la Juve vuole Osimhen.