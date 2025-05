Andrea Sempio inseguito e braccato da Fabrizio Corona

Andrea Sempio è diventato un'ombra, braccato da Fabrizio Corona e dall'attenzione mediatica. Un uomo solo che ha visto la sua vita trasformarsi radicalmente dopo l'indagine sul delitto di Garlasco. Quella di Sempio non è solo una storia personale, ma un riflesso di come la giustizia e la notorietà possano intrecciarsi in modi imprevedibili. La sua fuga ci ricorda che, a volte, la verità è più sfuggente di quanto sembri.

Che fine ha fatto Andrea Sempio? Da quando è finito nel registro degli indagati per il delitto di Garlasco la sua vita è inevitabilmente stravolta. Seppur dentro il territorio pavese, è diventato un nomade ed è, fondamentalmente, un uomo solo. Da Montebello a Voghera, da Pavia a Garlasco, fino a Vigevano. Dice di lui l’avvocato Angela Taccia, legale e amica d’infanzia di Sempio: “Le sue giornate sono un inferno. L’altro giorno per poter parlare ci siamo nascosti in un parco. Domenica mi ha chiamato terrorizzato dal negozio: ‘Sono qui a Montebello, è entrato Fabrizio Corona e ha iniziato a urlare’. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, "inseguito e braccato da Fabrizio Corona"

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi»

Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Cerca Video su questo argomento: Andrea Sempio Inseguito Braccato Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Andrea Sempio, inseguito e braccato da Fabrizio Corona | .it; Garlasco, quei rumors sulla madre di Andrea Sempio | .it; Garlasco, ammazzo te e pure Andrea Sempio: terrore per Angela Taccia | .it; Garlasco, caccia a sangue e Dna ignoto: l'ultima mossa di Stasi | .it. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Andrea Sempio tallonato da Fabrizio Corona, costretto a nascondersi in un negozio: "Inseguito pure in auto"

Segnala informazione.it: Andrea Sempio ha 37 anni, vive da solo a Voghera e lavora in un negozio di telefonia in un ipermercato di Montebello della Battaglia, in provincia di Pavia. Nel 2010 si è avvicinato… Leggi ...

Garlasco, Sempio braccato da Corona e in fuga dai giornalisti: “Ogni giorno un inferno per lui”

Da dire.it: L'amica-avvocato Angela Taccia rivela come è cambiata la vita del nuovo indagato dell'omicidio di Chiara Poggi di 18 anni fa. "'Gandhi' - così lo chiama- ora rischia anche di perdere il lavoro" ...

La meditazione e lo yoga, la nuova vita di Andrea Sempio

Come scrive informazione.it: Andrea Sempio ha 37 anni, vive da solo a Voghera e lavora in un negozio di telefonia in un ipermercato di Montebello della Battaglia, in provincia di Pavia. Nel 2010 si è avvicinato… Leggi ...