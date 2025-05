Andrea Scanzi ei Borderlobo a Civitella della Chiana | Canzoni per la pace nella magica cornice di Piazza Don Alcide Lazzari

Mercoledì 30 luglio, la magica Piazza Don Alcide Lazzari di Civitella della Chiana ospiterà Andrea Scanzi e i Borderlobo per una serata all'insegna della musica e della pace. In un'epoca in cui il dialogo è più importante che mai, queste note si faranno portavoce di un messaggio universale. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica, dove arte e impegno civile si intrecciano in un abbraccio emozionante!

Arezzo, 30 maggio 2025 – Sarà Andrea Scanzi, giornalista, scrittore, autore teatrale tra i più seguiti e apprezzati in Italia, il protagonista di una delle serate più attese del Festival delle Musiche, il longevo progetto artistico estivo a cura di Officine della Cultura. L'appuntamento, fissato per mercoledì 30 luglio, con inizio alle ore 21:15 nella suggestiva Piazza Don Alcide Lazzari a Civitella in Val di Chiana, vedrà in scena, in una delle piazze simbolo dell'impegno civile e della riflessione storica, “Canzoni per la pace – Le canzoni che cambiano il mondo”, uno spettacolo che intreccia narrazione, musica e memoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Andrea Scanzi ei Borderlobo a Civitella della Chiana: “Canzoni per la pace” nella magica cornice di Piazza Don Alcide Lazzari

Andrea Scanzi, la disastrosa profezia su Meloni: nel 2017...

Nel 2017, Andrea Scanzi rilasciò una profezia disastrosa su Meloni, che poi si rivelò fallimentare. Oggi, il nome di Scanzi torna alla ribalta dopo che Enrico Mentana ha mostrato un sondaggio di Swg, confermando il successo di Fratelli d’Italia.

Cerca Video su questo argomento: Andrea Scanzi Ei Borderlobo Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Andrea Scanzi ei Borderlobo a Civitella della Chiana: “Canzoni per la pace” nella magica cornice di Piazza Don Alcide Lazzari. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Andrea Scanzi ei Borderlobo a Civitella della Chiana: “Canzoni per la pace” nella magica cornice di Piazza Don Alcide Lazzari

Lo riporta lanazione.it: Il Festival delle Musiche svela uno tra i protagonisti del cartellone di eventi che animeranno l'estate della Val di Chiana aretina ...

Andrea Scanzi & Borderlobo al Teatro Socjale di Piangipane con “Give Peace a Song”, la musica come linguaggio di pace

ravennanotizie.it scrive: Venerdì 21 marzo il Teatro Socjale di Piangipane ospiterà Andrea Scanzi con lo spettacolo musicale ... Ad accompagnarlo sul palco saranno i Borderlobo, formazione composta da Andrea Parodi ...

Andrea Scanzi in nome della pace

Riporta ilrestodelcarlino.it: Canzoni che hanno fatto la storia, canzoni che hanno cambiato costumi e condizionato intere generazioni: alle 21.30 di stasera al teatro Socjale di Piangipane Andrea Scanzi giornalista ...