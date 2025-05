Andrea Nobili torna in pista candidato alle regionali con Avs | Recuperare il terreno perso nel sociale

Andrea Nobili torna in pista! Con la sua candidatura alle regionali con Alleanza Verdi Sinistra, punta a recuperare terreno nel sociale. Questo non è solo un ritorno personale, ma un segnale forte in un momento in cui la politica locale cerca figure capaci di affrontare le sfide moderne. La sua esperienza come avvocato penalista potrebbe portare una nuova luce sulle problematiche sociali. Un cambiamento è nell’aria, siete pronti a seguirlo?

ANCONA – Mancano solo i crismi dell’ufficialità , ma possiamo darvela per certa. Andrea Nobili torna alla politica attiva e lo farà candidandosi alle prossime elezioni regionali da indipendente nella lista di Alleanza Verdi Sinistra. Cinquantasette anni, avvocato penalista specializzato nel. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Andrea Nobili torna in pista, candidato alle regionali con Avs: «Recuperare il terreno perso nel sociale»

