Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono sposati | un matrimonio da favola con qualche piccola imperfezione

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno detto "sì" in un matrimonio da favola, sabato 24 maggio. Tra eleganza e un tocco di spontaneità, la coppia ha celebrato il loro amore, dimostrando che anche le piccole imperfezioni rendono unica una giornata speciale. Questo evento non è solo un traguardo personale, ma incarna un trend crescente di celebrazioni intime, dove l’autenticità prevale sull'opulenza. Scopri come il vero amore può brillare anche nei dettagli!

Sabato 24 maggio si è celebrato il matrimonio di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, coppia nata sotto i riflettori del programma televisivo Uomini e Donne. La cerimonia, elegante e raccolta, ha visto i due protagonisti del piccolo schermo coronare il loro amore in un’atmosfera fiabesca, circondati da amici stretti e familiari. Un evento tanto atteso . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Chi ha firmato l’abito da sposa di Arianna Cirrincione per il matrimonio con Andrea Cerioli

Arianna Cirrincione ha scritto il suo sogno nel suo abito da sposa, progettato da lei stessa. Dopo sei anni d’amore e la nascita della loro figlia, Arianna e Andrea Cerioli hanno celebrato il loro matrimonio.

“È incinta”: Arianna Cirrincione, il retroscena sull’abito da sposa e lo “spoiler”

“Camera dei bimbi”? Arianna Cirrincione di nuovo incinta? L’indizio social scatena il gossip!

Arianna Cirrincione è di nuovo incinta? Al neomarito Andrea Cerioli scappa un dettaglio sui social

