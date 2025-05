Andrea Bonafede il prestanome di Messina Denaro condannato in appello | 14 anni per associazione mafiosa

Andrea Bonafede, il prestanome di Matteo Messina Denaro, è stato condannato a 14 anni per associazione mafiosa. Questa sentenza segna un passo significativo nella lotta contro Cosa Nostra, un'organizzazione che continua a influenzare la vita in Sicilia. La sua condanna non solo evidenzia l'importanza della giustizia, ma anche il coraggio di chi combatte contro la mafia. Un'eco di speranza per un futuro libero dalla criminalità organizzata.

Per il geometra di Campobello di Mazara, che per anni ha prestato l'identità all'ex boss di Cosa Nostra, la corte d'appello di Palermo oggi ha confermato una condanna a 14 anni di carcere per associazione mafiosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Andrea Bonafede, il prestanome di Messina Denaro condannato in appello: 14 anni per associazione mafiosa

