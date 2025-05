And Just Like That la rivelazione | Miranda è sempre stata lesbica ma la svolta queer a molti non piace

La terza stagione di "And Just Like That" segna un'importante svolta queer con la rivelazione che Miranda è sempre stata lesbica. Questa scelta narrativa, che riflette un trend crescente verso una rappresentazione più autentica delle identità, ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre alcuni applaudono il coraggio degli autori, altri faticano ad accettare questa nuova prospettiva. Scopri come le "amiche di New York" affrontano le sfide dell'amore e dell'identità!

Le “amiche di New York” sono tornate ed è pronto il debutto della terza stagione di And Just Like That, firmata Michael Patrick King, la serie sequel di Sex and the City che andrà in onda su Sky e in streaming su Now. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Cerca Video su questo argomento: And Just Like That Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Conferme e nuovi arrivi. Cosa cambia nel cast di “And Just Like That 3” con Samantha solo via WhatsApp; È arrivato il momento di dire addio a Sex and the City; And Just Like That 3 va verso l'abisso, ma va bene così; Aidan ma sei davvero tu!? (Whaaat). 🔗Approfondimenti da altre fonti

And Just Like That... la terza stagione al via oggi su Sky e NOW

gazzetta.it scrive: Da stasera, venerdì 30 maggio 2025, in esclusiva su Sky e NOW la terza stagione di And Just Like That... sequel di Sex And The City: cast e anticipazioni trama.

And Just Like That… 3 è su Sky e in streaming su NOW: L'estate newyorkese non è mai stata così hot

Come scrive comingsoon.it: Debutta il 30 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW la terza stagione di And Just Like That…, il sequel di Sex and the City: ecco dove eravamo rimasti e cosa ci riservano i nuovi episo ...

“And Just Like That… 3” su Sky: torna il prequel di “Sex and The City”

Secondo msn.com: Scopri la nuova stagione di And Just Like That 3 su Sky, con Carrie e le sue amiche pronte a vivere nuove avventure a New York.