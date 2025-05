And just like that al via su Sky il terzo capitolo del sequel di Sex and the City

Il 30 maggio su Sky, il revival di "Sex and the City" torna con un terzo capitolo, portando le iconiche protagoniste nel mondo delle cinquantenni moderne. Un viaggio che esplora relazioni, carriera e amicizia in un'epoca in continua evoluzione. Questo ritorno non è solo nostalgia: riflette un trend crescente di raccontare storie femminili mature, invitandoci a scoprire come l’amore e l’amicizia si trasformano nel tempo. Non perderti il primo episodio!

Il revival di Sex and the City, con le sue protagoniste ormai cinquantenni, ha avuto un secondo capitolo. Il terzo, invece, debutterà su Sky nella prima serata di venerdì 30 maggio: un episodio a settimana, per arrivare - dopo tre mesi - al gran finale, previsto il 15 agosto prossimo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «And just like that», al via su Sky il terzo capitolo del sequel di «Sex and the City»

La vita segreta delle mogli mormoni: il terzo capitolo in arrivo

La serie documentaristica “La vita segreta delle mogli mormoni” sta per tornare con il terzo capitolo, alimentando l’attesa tra i fan.

