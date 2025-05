And Just Like That 3 su Sky e NOW | l’estate newyorkese accende le nuove avventure di Carrie e amiche

L'estate newyorkese è tornata a brillare con la terza stagione di "And Just Like That", in arrivo il 30 maggio su Sky e NOW! I legami tra Carrie e le sue amiche si rafforzano mentre affrontano nuove avventure, amori e sfide. Un viaggio emozionante che ci ricorda quanto sia importante celebrare l'amicizia e la bellezza della vita urbana. Non perdere il ritorno di una serie che ha segnato un’epoca!

Nuovi amori, legami indissolubili e tanta, tantissima New York sotto il sole rovente dell’estate: le iconiche protagoniste di AND JUST LIKE THAT. tornano con la terza stagione dal 30 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti. La serie Max Original e Sky Exclusive creata da Michael Patrick King,in dodici nuovi episodi, segue la vita di Carr. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - And Just Like That 3 su Sky e NOW: l’estate newyorkese accende le nuove avventure di Carrie e amiche

