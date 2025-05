And Just Like That 3 | recensione del primo episodio della serie

In un mondo sempre più frenetico, Carrie Bradshaw torna a farci sognare e riflettere sulle complessità dell’amore e della solitudine. Nel primo episodio di "And Just Like That 3", il ritorno di Aidan riaccende speranze e conflitti, mentre la morte di Big segna una svolta definitiva. È un viaggio che ci invita a esplorare il delicato equilibrio tra desideri e realtà. Riuscirà Carrie a trovare finalmente la sua rotta? La risposta potrebbe sorprendervi!

Big è morto. Aidan è tornato. Eppure Carrie, in And Just Like That 3, è di nuovo sola. La penna più brillante di New York continua a muoversi tra alti e bassi emotivi, senza trovare una rotta stabile. Nella seconda stagione del revival della serie cult degli anni Novanta, la scrittrice aveva ritrovato uno dei suoi grandi amori, Aidan, quello che in Sex & The City aveva lasciato per seguire il richiamo irresistibile del suo “grande amore”: Mr. Big. Aidan, per tutti, era però l’uomo perfetto. Quello da sposare (e infatti le aveva fatto una proposta), ma non aveva il magnetismo e l’aura seducente che John portava con sé. 🔗 Leggi su Cinefilos.it © Cinefilos.it - And Just Like That 3: recensione del primo episodio della serie

