And Just Like That… 3 è su Sky e in streaming su NOW | L' estate newyorkese non è mai stata così hot

L'estate newyorkese si accende con il ritorno di "And Just Like That… 3", disponibile su Sky e NOW dal 30 maggio! I fan di Sex and the City sono pronti a scoprire nuovi intrecci, amori e sfide delle protagoniste. In un’epoca in cui le relazioni e la moda subiscono continue evoluzioni, questa stagione promette di farci riflettere su cosa significa davvero essere donne oggi. Preparati a essere sorpreso!

Debutta il 30 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW la terza stagione di And Just Like That., il sequel di Sex and the City: ecco dove eravamo rimasti e cosa ci riservano i nuovi episodi.

