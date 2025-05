And Just Like That… 3 | carriera e relazioni a New York con Carrie Miranda Charlotte Seema e Lisa

La terza stagione di "And Just Like That..." segna un ritorno atteso nel panorama delle serie tv, mettendo in luce come l'amicizia e le sfide professionali evolvano con il tempo. Carrie, Miranda, Charlotte, Seema e Lisa affrontano la vita a cinquant'anni in una New York che non smette mai di sorprendere. Un viaggio emozionante che riflette il trend contemporaneo di riscoprire la propria identità in un mondo in continua trasformazione. Non perderti i dodici nuovi episodi!

In un raffinato intreccio di carriere e relazioni, la terza stagione di And Just Like That. offre una prospettiva fresca sulle vite di Carrie, Miranda, Charlotte, Seema e Lisa ormai cinquantenni. La serie, caratterizzata da dodici nuovi episodi, ci porta nel cuore di una New York vibrante e intrisa di calore, dove le protagoniste si

