And Just Like That 3 Carrie Bradshaw riscrive la sua storia e anche la nostra

Torna la serie revival di Sex and the city su Sky e NOW, tra nuovi personaggi, vecchi amori e nuove consapevolezze. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - And Just Like That 3, Carrie Bradshaw riscrive la sua storia (e anche la nostra)

Cerca Video su questo argomento: And Just Like That Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conferme e nuovi arrivi. Cosa cambia nel cast di “And Just Like That 3” con Samantha solo via WhatsApp; È arrivato il momento di dire addio a Sex and the City; And Just Like That 3 va verso l'abisso, ma va bene così; Aidan ma sei davvero tu!? (Whaaat). 🔗Se ne parla anche su altri siti

“And Just Like That… 3” su Sky: torna il prequel di “Sex and The City”

Lo riporta msn.com: Scopri la nuova stagione di And Just Like That 3 su Sky, con Carrie e le sue amiche pronte a vivere nuove avventure a New York.

And Just Like That… 3 è su Sky e in streaming su NOW: L'estate newyorkese non è mai stata così hot

Da comingsoon.it: Debutta il 30 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW la terza stagione di And Just Like That…, il sequel di Sex and the City: ecco dove eravamo rimasti e cosa ci riservano i nuovi episo ...

And Just Like That... la terza stagione al via oggi su Sky e NOW

Riporta gazzetta.it: Da stasera, venerdì 30 maggio 2025, in esclusiva su Sky e NOW la terza stagione di And Just Like That... sequel di Sex And The City: cast e anticipazioni trama.