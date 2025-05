And Here I Am il Freedom Theatre di Jenin arriva in Italia

Il "Freedom Theatre" di Jenin sbarca in Italia con "And Here I Am", un’opera che racconta le storie di giovani palestinesi e la loro lotta per la libertà. In un periodo in cui il dialogo interculturale è fondamentale, questa rappresentazione ci invita a riflettere sul potere del teatro come strumento di denuncia e speranza. Un'opportunità imperdibile per immergersi in una realtà ancora troppo spesso ignorata. Non perdere l'occasione di ascoltare queste voci!

«È la mia vita e allo stesso tempo non lo è. Rappresenta l’esistenza di milioni di giovani palestinesi che non hanno alcuna chance di mostrare la propria storia davanti ad . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «And Here I Am», il Freedom Theatre di Jenin arriva in Italia

“Casoria Freedom”, la città si mobilita per uguaglianza e rispetto

Casoria si unisce per "Casoria Freedom", un evento simbolico che celebra i valori di libertà, rispetto e uguaglianza.