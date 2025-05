Ancona incubo alla festa degli universitari in piazza del Papa | Sono stata violentata in un vicolo

Ad Ancona, una festa universitaria si è tragicamente trasformata in un incubo. Una giovane donna ha denunciato di essere stata vittima di violenza in un vicolo. Questo triste episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di aggregazione giovanile e la necessità di spazi protetti per i giovani. È fondamentale che le istituzioni e la comunità si uniscano per garantire serate di festa prive di paura e violenza.

ANCONA - Una serata di festa terminata con una corsa all?ospedale e un grido: «Sono stata abusata». L?urlo è quello che ha squarciato il buio della notte dello scorso. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ancona, incubo alla festa degli universitari in piazza del Papa: «Sono stata violentata in un vicolo»

