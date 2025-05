Anche le star vestono low cost | ecco cosa comprano e come fanno a sembrare sempre perfette

Oggi le star sfoggiano look low cost con disinvoltura, dimostrando che stile e accessibilità possono andare a braccetto. Da Beyoncé a Kendall Jenner, le collaborazioni tra celebrity e brand economici sono diventate un trend irresistibile. Ma come fanno a sembrare sempre impeccabili? Il segreto è nell'arte di mixare pezzi affordable con accessori di design. Scopri come anche tu puoi trasformare il tuo guardaroba senza svuotare il portafoglio!

U n tempo sarebbe stato impensabile. Le celebrity erano i volti delle grandi maison, ambasciatrici dell’haute couture, fedeli alle griffe persino nel tempo libero. Poi qualcosa è cambiato: prima sono arrivate le collaborazioni speciali (come Beyoncé per H&M o Kendall Jenner in Topshop), poi le capsule collection, fino al punto di svolta. Oggi le star indossano look low cost, e lo fanno senza nasconderlo. Anzi, trasformano abiti da meno di 100 euro in lezioni di stile che sfilano sotto i flash. Trench classico: cinque idee da copiare alle star X Un vestito Zara può salire sul palco di Coachella, un blazer Mango può finire nel guardaroba royal e un paio di sneakers Nike può accompagnare persino l’abito da sera. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Anche le star vestono low cost: ecco cosa comprano (e come fanno a sembrare sempre perfette)

Mister Movie | Star in TV: Argentero, Brignano-Canto, Mengoni si raccontano a Che Tempo Che Fa

Scopri le ultime vicende dal mondo dell'intrattenimento su MisterMovie.it! In questo articolo, esploreremo i sogni di Luca Argentero per Sanremo, la dolce storia d'amore tra Brignano e Canto, e le toccanti confessioni di Mengoni.

Cerca Video su questo argomento: Star Vestono Low Cost Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Star look: quelli che non diresti mai low cost

Lo riporta amica.it: Ma se i capi più belli fossero accessibili? Si, anche le star acquistano low cost, e sanno come indossarlo senza destare sospetti. Per outfit sportivi o per eventi, Mango e Zara sono sicuramente ...

Vestiti low cost, li comprano 4 italiani su 10 soprattutto online

Riporta msn.com: Vestiti low cost, li comprano 4 italiani su 10 soprattutto online Formula 1, spaventoso record di velocità: nessuno è mai andato più veloce Dazi USA, rincari in arrivo per gli italiani ...

Abbigliamento low cost: non solo Zara! Ecco dove comprare

Segnala trend-online.com: Abbigliamento low cost: Uniqlo è la miglior scelta dove comprare vestiti per bambini Se cerchi un abbigliamento low cost per i tuoi figli, ci sono alcuni marchi che possono fare al caso tuo ...