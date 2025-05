Anche Clara Mondonico al Torneo del 72 anno di fondazione dell' Avanguardia Pistoia

Un evento straordinario si avvicina: il torneo del '72, organizzato per celebrare l'anno di fondazione dell'Avanguardia Pistoia, accoglierà Clara Mondonico. La figlia dell'allenatore Emiliano porterà con sé un'eredità di passione e sportività, unendo generazioni di tifosi. Questo incontro non è solo una celebrazione sportiva, ma un tributo a legami familiari che rinforzano la nostra comunità. Non perdere l'occasione di far parte di questa storia!

Pistoia, 30 maggio 2025 – L’hanno corteggiata e infine avuto il suo assenso alla partecipazione: è un vero e proprio colpaccio quello realizzato dal Gruppo Sportivo Avanguardia 1953: ci sarà anche Clara Mondonico, la figlia del popolare allenatore di calcio Emiliano, prematuramente scomparso, alla serata di venerdì 13 giugno 2025 al “Frascari” di Pistoia per i Tornei del 72° anno di fondazione del Gruppo Sportivo Avanguardia 1953, storica e lodevole società di calcio per tutti. Tornei di calcio giovanile per Primi Calci (classe d’età 2016), Esordienti (2012), Pulcini (2014) e Piccoli Amici (2018-19), in programma per cinque serate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anche Clara Mondonico al Torneo del 72° anno di fondazione dell'Avanguardia Pistoia

