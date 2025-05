Ancelotti inizia in salita | ha già rotto con un gioiello brasiliano | Non lo convocherà mai

Carlo Ancelotti debutta sulla panchina del Brasile tra entusiasmo e prime difficoltà. Nonostante la standing ovation a Rio, il tecnico ha già registrato un'assenza pesante: un gioiello brasiliano non sarà convocato. Questo è solo l'inizio di una sfida che coincide con la ricerca di un nuovo equilibrio nel calcio verdeoro. La domanda sorge spontanea: riuscirà Ancelotti a riportare la Seleção ai vertici? La risposta potrebbe riservare sorprese!

Standing ovation a Rio per l'ex tecnico del Real Madrid, ma l'aria non è serena con tutti. È cominciata tra cori, applausi e telefonini sollevati al cielo l'avventura di Carlo Ancelotti come nuovo commissario tecnico della Nazionale brasiliana. L'allenatore italiano è atterrato ieri sera all'aeroporto Galeão di Rio de Janeiro, accolto da centinaia di tifosi in delirio, decisi a mostrare fin da subito l'affetto verso l'uomo a cui viene affidato il sogno di tornare a vincere un Mondiale. Il primo banco di prova sarà il 2026, negli Stati Uniti, ma la pressione è già altissima.

Ancelotti atterra in Brasile, inizia oggi l’avventura da Ct della Seleção – Il video

Carlo Ancelotti ha ufficialmente iniziato la sua avventura come commissario tecnico della Seleção, atterrando a Rio de Janeiro tra l'entusiasmo di centinaia di tifosi.

Brasile, inizio in salita per Ancelotti: destituito il presidente federale che lo ha scelto

