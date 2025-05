Ancelotti ct del Brasile sotto indagine FIFA | commissioni milionarie a un intermediario non autorizzato

...le indagini confermeranno le irregolarità, Ancelotti potrebbe trovarsi al centro di un vortice di polemiche che scaverà nel mondo del calcio. Il suo ingaggio, atteso come un cambiamento epocale per la Seleção, rischia di trasformarsi in una partita da non giocare. I riflettori si accendono non solo sulla figura del mister, ma anche sull'intera gestione delle trattative nel calcio moderno. Seguiranno sviluppi?

L'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile potrebbe trasformarsi in uno scandalo internazionale: la FIFA ha chiesto copia del contratto e qualsiasi informazione attorno a Diego Fernandes, l'"intermediario" che ha gestito i rapporti tra Federcalcio verdeoro, tecnico e Real Madrid a fronte di una commissione da oltre 1 milione di euro. Senza avere alcuna autorizzazione o licenza.

Ancelotti passa dal Milan al Brasile: Sacchi e Baresi elogiano il tecnico internazionale

Nel panorama calcistico mondiale, Carlo Ancelotti conferma la sua grandezza passando dal Milan al Brasile.

