Ance accordo fra le due cordate Il presidente sarà il modenese Betti

Il caos all'interno di Ance Emilia si trasforma in opportunità per Stefano Betti, nuovo presidente scelto tra le rivalità interne. Questo accordo mette in luce un trend interessante: la capacità di trovare soluzioni innovative anche nei momenti di crisi. La leadership di Betti potrebbe infatti segnare un cambiamento significativo nel settore delle costruzioni, spingendo verso una maggiore collaborazione. Riuscirà a risanare le divisioni e a rilanciare l'associazione?

Fra i due litiganti, il terzo gode. La guerra scoppiata dentro l’ Ance Emilia dopo il burrascoso addio del presidente Leonardo Fornaciari si conclude con un accordo che ’premia’ il terzo, il costruttore modenese Stefano Betti, rispetto ai due litiganti, il ferrarese Paolo Alberti Pezzoli e l’imolese Federica Zini. Alberti Pezzoli e Zini si erano infatti candidati alla successione di Fornaciari alla guida di due liste sostenute dalle rispettive cordate, l’una ferrarese e l’altra bolognese. Ma nel corso delle audizioni che si sono svolte nei mesi scorsi è emerso che c’era un sostanziale equilibrio e quindi nessuno dei due avrebbe avuto i voti necessari per essere eletto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ance, accordo fra le due cordate. Il presidente sarà il modenese Betti

