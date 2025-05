Anagni approvato in consiglio un impianto fotovoltaico a ridosso della scuola di San Bartolomeo

A Anagni, il Consiglio approva un impianto fotovoltaico vicino alla scuola di San Bartolomeo, scatenando polemiche tra i cittadini. Nonostante le obiezioni, la decisione segna un passo verso la sostenibilità , ma pone interrogativi sulla tutela degli spazi verdi. In un'epoca di crescente attenzione per l'ambiente, quanto siamo disposti a sacrificare in nome del progresso? La questione potrebbe diventare il fulcro di un dibattito cruciale per il futuro della nostra comunità .

"Nella seduta consiliare del 26 maggio scorso abbiamo tentato in ogni modo di opporci, esprimendo un fermo voto contrario. Purtroppo, la maggioranza ha tirato dritto: via libera alla trasformazione dell'area verde accanto alla scuola elementare in un campo di sei ettari di pannello fotovoltaici. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Anagni, approvato in consiglio un impianto fotovoltaico a ridosso della scuola di San Bartolomeo

Cerca Video su questo argomento: Anagni Approvato Consiglio Impianto Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Ad Anagni doppia polemica su Matteotti e sul… parcheggio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Biodigestore, parere negativo del Consiglio comunale di Anagni

Si legge su ilmessaggero.it: Il Consiglio comunale di Anagni ha approvato ieri sera ... di realizzare nel territorio della città dei papi un impianto di biodigestione per ricavare gas metano. Di fatto, il Consiglio ha ...

Anagni. Consuntivo 2020 approvato, polemiche roventi tra maggioranza ed opposizione

Lo riporta ilmessaggero.it: Un consiglio ... approvate, segno di una mancanza di programmazione; o il fatto che molte opere previste non siano state fino ad ora realizzate. Come ha detto tra gli altri secondo Di Giulio di ...

Anagni – Il consiglio approva il nuovo aumento della Tari

Scrive tunews24.it: Nella seduta del 29 aprile scorso il Consiglio Comunale di Anagni ha approvato un altro aumento delle tariffe TARI, il secondo dopo quello deliberato a Giugno 2024. Nella stessa seduta è stato ...