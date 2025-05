Ana De Armas | Ho odiato cantare in Eden preferisco girare 100 acrobazie

Ana de Armas ha rivelato di aver odiato cantare in "Eden", preferendo persino affrontare acrobazie mozzafiato! Questo svela un lato inedito della sua personalità: una forte volontà di spingersi oltre i propri limiti. In un'epoca in cui gli attori si reinventano continuamente, il suo rifiuto del palcoscenico musicale mette in luce la sfida tra passione e paura. Chi sa quali nuove sorprese ci riserverà?

Secondo quanto recentemente svelato nel corso di un'intervista, Ana de Armas preferisce fare qualsiasi altra cosa, anche acrobazie estreme, piuttosto che cantare davanti alle telecamere. Ana de Armas si è trovata fuori dalla sua comfort zone nel survival movie Eden di Ron Howard, dove ha dovuto affrontare la sua più grande paura: cantare. L'attrice ha raccontato quanto sia stata terrorizzata dall'esperienza, pur accettando la sfida. Per Howard, il suo coraggio era esattamente ciò che serviva al personaggio, e il risultato ha convinto la critica. Ana de Armas e la sua nota stonata in "Eden" Per una come Ana de Armas, che nel prossimo Ballerina si cimenta tra sparatorie e capriole degne di un action purissimo, l'incubo non è un salto da un tetto né un . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ana De Armas: "Ho odiato cantare in Eden, preferisco girare 100 acrobazie"

Cerca Video su questo argomento: Ana De Armas Ho Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Ballerina, Ana de Armas tornerà anche in John Wick 5 con Keanu Reeves? Risponde la star; Ana de Armas ha odiato cantare in Eden: 'Piuttosto faccio 100 stunt'; La ballerina mangia la salsa al peperoncino; Ballerina: Eve potrebbe battere il record di nemici uccisi di John Wick! Numeri folli. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ana De Armas: "Ho odiato cantare in Eden, preferisco girare 100 acrobazie"

Scrive movieplayer.it: Secondo quanto recentemente svelato nel corso di un'intervista, Ana de Armas preferisce fare qualsiasi altra cosa, anche acrobazie estreme, piuttosto che cantare davanti alle telecamere.

Ana de Armas si prepara a brillare in Ballerina e racconta le sfide di Eden

Segnala ecodelcinema.com: Ana de Armas torna sul grande schermo con "Ballerina" e affronta sfide recitative in "Eden", un survival movie ambientato nelle Galápagos, diretto da Ron Howard e con un cast d'eccezione.

Ana de Armas ha odiato cantare in Eden: 'Piuttosto faccio 100 stunt'

Lo riporta cinema.everyeye.it: L'attrice ha sofferto molto la parte cantata nel film Ron Howard, e preferirebbe fare 100 acrobazia che ripetere l'esperienza.