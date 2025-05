Ampliamento ferrovia Summit dei comitati | La guardia resti alta Ora serve coesione

Oggi alle 18, i comitati cittadini si riuniranno per un summit fondamentale: l’ampliamento della ferrovia diventa un simbolo di coesione. In un contesto dove il benessere ambientale è sempre più al centro delle agende politiche, è cruciale trasmettere un messaggio unito. La comunità chiede spazi migliori per vivere e crescere, mettendo in luce come ogni piccola azione possa influenzare il futuro di tutti noi. È ora di far sentire la nostra voce!

Fornire all’opinione pubblica e alle istituzioni un "segnale di forte coesione" da parte di tutti quei cittadini che vogliono un ambiente "meno bistrattato" nel quale "vivere e fare crescere affetti, comunità e imprese". È questo, nelle parole dei comitati promotori dell’iniziativa, il senso dell’appuntamento in programma oggi alle 18 in occasione di ‘Chiusura in festa’ (via Laguna, 31) per "mantenere sempre alta l’attenzione" sul discusso potenziamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese. Si tratta del decimo evento aperto alla cittadinanza, che arriva a un anno esatto dall’inizio del dibattito pubblico iniziato attorno al contestatissimo progetto destinato a vedere la luce (se non ci saranno ripensamenti da parte di Rfi ) a ridosso del percorso dell’autostrada A14 attraverso la costruzione di un viadotto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ampliamento ferrovia . Summit dei comitati: "La guardia resti alta . Ora serve coesione"

