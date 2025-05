Amori amicizia e colpi di scena | tutto sulla terza stagione di And just like that che inizia stasera in tv su Sky

Carrie Bradshaw è pronta a riscrivere le regole dell’amore e dell'amicizia nella terza stagione di "And Just Like That…", in onda stasera su Sky. Nel mondo frenetico di Manhattan, tra colpi di scena e nuove avventure, le dinamiche femminili si fanno più forti che mai. Scopri come le protagoniste affrontano il cambiamento, riflettendo il nostro desiderio di connessione autentica in un’epoca di relazioni digitali. Non perdere l’occasione di rivivere la magia!

La regina di Manhattan è tornata. Ed è pronta a conquistare nuovamente i nostri cuori! Carrie Bradshaw e le sue inseparabili amiche stanno per tornare con la terza stagione di And Just Like That., il sequel del tanto amato di Sex and the City. Dopo il successo delle prime due stagioni, che hanno saputo reinventare quell’universo portando le nostre protagoniste nella complessità della vita a 50 anni, questa nuova stagione promette di essere ancora più avvincente. Tra nuovi personaggi, storie d’amore complicate e il solito fascino newyorkese, eccoci di nuovo nel mondo patinato di Carrie, Miranda e Charlotte. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Amori, amicizia e colpi di scena: tutto sulla terza stagione di "And just like that..." che inizia stasera in tv su Sky

Fallout Serie TV, Amazon celebra il rinnovo della terza stagione

La serie TV "Fallout" di Amazon festeggia il rinnovo per la terza stagione, annunciato durante l'Upfront annuale di Prime Video.

