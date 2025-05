amicizia amore e sesso over 50 torna carrie ma convince a metà

Carrie Bradshaw, simbolo di stile e relazioni, torna a far parlare di sé con un colpo di scena: il cancello che mette fine alla frenesia dei fan. Ma cosa significa questo per l’amore e l’amicizia over 50? In un’epoca in cui le storie si intrecciano sempre più online, la ricerca della privacy diventa essenziale. Scopri come questa nuova frontiera possa influenzare le dinamiche affettive nella nostra vita quotidiana!

La proprietaria del brownstone nel West Village, che per sei stagioni è stata la casa di Carrie Bradshaw in Sex and the City, ce l’ha fatta. È riuscita a ottenere il permesso di installare al 66 di Perry Street, Manhattan, un cancello che impedisca a centinaia di fan di sedersi sulle sue scale, scattare foto o fare video a qualsiasi ora del giorno e della notte. Nel frattempo, però, la protagonista della serie si è trasferita in una casa in stile neogreco al 3 di Gramercy Park West. È lì che la troviamo, ancora senza mobili ma con una cabina armadio da capogiro, in And Just Like That 3, terzo capitolo del proseguimento del cult Hbo da oggi su Sky e in streaming su Now. 🔗 Leggi su Quotidiano.net