Amici dei figli? Pellai | Enfatizzerete il ‘mi piace’ a discapito del ‘mi serve'

Nel mondo contemporaneo, dove il 'like' è spesso più importante del 'necessario', il medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva avverte: i genitori devono mantenere un equilibrio tra amicizia e autorità. La ricerca di approvazione può erodere il loro ruolo educativo, mettendo a rischio lo sviluppo dei ragazzi. Un genitore deve essere guida, non solo amico. Scopri come questa dinamica influenzi il futuro delle nuove generazioni!

Si tratta di una delle affermazioni che il medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva ha rilasciato a StartupItalia.it in una intervista realizzata da Eleonora Crisafulli. L'aspirazione, oggi molto diffusa, dei genitori a essere percepiti come amabili e amici dei propri figli può compromettere il loro ruolo educativo. Il genitore rischia di privilegiare il desiderio di approvazione del figlio, enfatizzando il "mi piace" a discapito del "mi serve", ovvero ciò che è realmente utile per la crescita del minore. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Genitori-amici? Meglio evitare. L'esperta: «I figli devono vederli come punti di riferimento: il genitore deve essere una persona di cui ci si fida, che aiuta a vedere la ...

Come scrive vanityfair.it: «Ci raccontiamo tutto proprio come due amici». Sarà capitato a molti di sentir pronunciare con soddisfazione, questa frase da genitori, orgogliosi di essere riusciti a costruire con i figli un ...