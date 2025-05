Amici Deborah Lettieri dice addio al talent show? Ecco chi potrebbe prendere il suo posto!

Il talent show Amici è pronto a rinnovarsi: con l’addio di Deborah Lettieri, scatta il ‘toto-prof.’! Chi saranno i nuovi insegnanti che guideranno i concorrenti verso il successo? In un contesto musicale in continua evoluzione, la scelta dei volti noti è cruciale per mantenere alta l’attenzione. Scopriremo insieme chi potranno essere i nuovi protagonisti di questa avvincente avventura. Restate sintonizzati!

Amici 25, Deborah Lettieri non ci sarà? Lei si sbilancia sui social

Deborah Lettieri, l’unica new entry tra i professori di Amici 24, ha lasciato il suo segno discreto ma importante.

Amici 25: Possibili cambiamenti nel cast con l’addio di Deborah Lettieri

Amici 25: Deborah Lettieri dice addio? Spuntano due nomi bomba

