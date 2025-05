Amichevole Roma-Sambenedettese Massi | Decideranno loro se disputarla

L'estate si avvicina e per la Roma è tempo di riflessioni strategiche! Mentre i giallorossi preparano il loro futuro, il match amichevole con la Sambenedettese sarà un banco di prova cruciale. I Friedkin puntano a una nuova era, e ogni dettaglio conta. Scopriremo insieme se questa sfida segnerà l'inizio di un ambizioso progetto. La passione dei tifosi non si ferma mai: prepariamoci a vivere emozioni forti!

La stagione di Serie A è appena passata in archivio e per la Roma è tempo di pensare al calendario estivo. Già, perché i giallorossi dovranno presentarsi nel migliore dei modi alla prossima annata, la prima di una nuova era sotto ogni punto di vista. I Friedkin starebbero lavorando per dar vita ad un progetto ambizioso, con una nuova guida tecnica. Il nome di Gian Piero Gasperini risulterebbe essere in pole position per rimpiazzare Claudio Ranieri, diventato senior advisor del club. Il coach di Grugliasco potrebbe dire si nel giro di 48 ore ed avrà bisogno, però, di garanzie sul calciomercato. Al tempo stesso, però, i capitolini desidererebbero delineare il piano legato alle amichevoli estive. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Amichevole Roma-Sambenedettese, Massi: “Decideranno loro se disputarla”

Cerca Video su questo argomento: Amichevole Roma Sambenedettese Massi Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Massi: «La Samb fa sul serio, il Riviera il punto cruciale, spero nelle amichevoli con Milan o Roma; Samb, amichevole con il Milan 40 anni dopo la storica inaugurazione dello stadio. Società al lavoro. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sambenedettese, si lavora per l’amichevole estiva contro la Roma. Le ultime

Scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Roma, si pensa già all’estate: possibile amichevole con la Sambenedettese

Segnala forzaroma.info: Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, la Sambenedettese vuole invitare il club giallorosso allo stadio 'Riviera delle Palme' dopo la storica promozione in Serie C. Amichevole in programma ...

Sambenedettese, Massi: “La mia grande vittoria è aver riacceso la passione”

Lo riporta tuttomercatoweb.com: La Sambenedettese ha conquistato meritatamente ... Nell’atmosfera di festa generale intanto, il presidente del club Vittorio Massi ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti alla pianificazione ...