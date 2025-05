Amianto negli uffici della Regione il punto | cos' è successo gli approfondimenti in corso

Amianto negli uffici della Regione: un tema scottante che riaccende l'attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Oggi, l'assessore Paolo Ripamonti ha incontrato la Rsu dei lavoratori per discutere della presunta presenza di amianto nella sede di via D'Annunzio 111 a Genova. Questo incontro evidenzia un trend crescente verso la tutela della salute dei dipendenti pubblici. Quali saranno le prossime mosse? Rimanete sintonizzati per gli sviluppi!

Si è svolto oggi un incontro tra l'assessore al Patrimonio e ai rapporti con le organizzazioni sindacali Paolo Ripamonti e la Rsu dei lavoratori regionali, in particolare sul tema della possibile presenza di amianto nella sede di via D'Annunzio 111, a Genova. Erano inoltre presenti tecnici di.

Amianto negli uffici della Regione e dipendenti in smart working, Cisl: "Trasloco immediato in ambienti sicuri"

A causa della possibile presenza di amianto negli uffici della Regione in via D'Annunzio 111, i dipendenti rimarranno in smart working fino al 19 maggio.

