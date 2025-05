America’s Cup New Zealand replica ad Alinghi | Il Defender ha la responsabilità di scegliere la sede

Emirates Team New Zealand risponde a muso duro ad Alinghi Red Bull Racing riguardo alla scelta della sede dell'America's Cup. In un momento in cui la competizione velica si fa sempre più intensa, il dibattito sulla trasparenza e sul coinvolgimento dei partecipanti si fa cruciale. Chi avrà l'ultima parola? La tensione si alza, e i riflettori sono puntati su come le tradizioni sportive si scontrano con le nuove dinamiche di collaborazione. Non perdere i prossimi sviluppi!

Pronta replica di Emirates Team New Zealand ad Alinghi Red Bull Racing dopo il duro comunicato in cui ieri il consorzio elvetico criticava le modalità di scelta della sede della prossima edizione ed il protocollo presentato, in quanto non condiviso con il Challenger of Record, Athena Racing. Il comunicato del team neozelandese è, per questo motivo, indirizzato ad Alinghi, Athena Racing ed American Magic: “ Il Defender, come da Deed of Gift, ha il diritto e la responsabilità di scegliere la sede e il Memorandum d’Intesa firmato con il Challenger of Record al termine della 37a America’s Cup conferisce anch’esso tale pieno diritto e obbligo al Defender “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - America’s Cup, New Zealand replica ad Alinghi: “Il Defender ha la responsabilità di scegliere la sede”

Cerca Video su questo argomento: America S Cup New Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

America's Cup 2027, tutto quello che c'è da sapere sulla competizione sportiva più antica che per la prima volta sarà a Napoli; America's Cup, Alinghi si ritira dalla 38a edizione: New Zealand ha scelto Napoli senza consultarci; Presentata alla città la 38esima edizione dell’America’s Cup; America's Cup: il trofeo a Napoli per la presentazione della 37esima edizione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

America's Cup, Alinghi attacca New Zealand: "Ha scelto Napoli senza consultarci"

Scrive msn.com: L'imbarcazione svizzera alza la voce contro New Zealand con un lungo comunicato, spiegando i motivi della mancata partecipazione alla prossima America's Cup ...

America’s Cup 2027 a Napoli, Alinghi attacca New Zealand: cosa è successo

Come scrive msn.com: E’ di nuovo polemica tra Alinghi e Team New Zealand dopo l’assegnazione dell’America’s Cup 2027 a Napoli. Il team svizzero ha preso duramente posizione sulla scelta, lasciando però aperte le porte a u ...

America's Cup: Alinghi a New Zealand: 'Protocollo non concordato'

Come scrive ansa.it: Le scelte "di gestione e governance della Coppa America" da parte di Team New Zealand sono finite nel mirino di Alinghi Red Bull Racing, che ha diffuso una nota piuttosto critica nei confronti del def ...