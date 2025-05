Amelia una nuova palestra a cielo aperto per tutte le età | Massima attenzione al benessere

Ad Amelia, lo sport diventa un'esperienza immersiva con la nuova palestra a cielo aperto "Rio Grande – Fitness e Workout Outdoor". Questo progetto non solo promuove l'attività fisica per tutte le età, ma si inserisce in un trend crescente di wellness urbano. Immagina una comunità che si riunisce attorno al benessere, riscoprendo il piacere di allenarsi all'aria aperta. Un invito a rimanere attivi e a godere della natura!

È stata completata ad Amelia la realizzazione del progetto "Rio Grande – Fitness e Workout Outdoor", un intervento che ha arricchito uno degli spazi verdi più frequentati e apprezzati della città con nuove aree dedicate allo sport, al benessere e al tempo libero all'aria aperta.

