Amelia seconda edizione di ‘Apen Day’ | Educare grandi e piccoli al rispetto per l’ambiente e per il mondo delle api

Sabato 31 maggio presso il convento dell'Annunziata di Amelia avrà luogo la seconda edizione di "Apen Day". Si tratta di un evento di beneficenza promosso dal Lions Club Narni e dedicato alla sensibilizzazione su temi fondamentali per il nostro tempo. Tra questi la tutela delle api e della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Amelia, seconda edizione di ‘Apen Day’: “Educare grandi e piccoli al rispetto per l’ambiente e per il mondo delle api”