Ambulante multato a piazza Lo Sardo sequestro e confisca della merce in vendita

A Piazza Lo Sardo, la lotta contro l'abusivismo commerciale si fa serrata: un ambulante è stato multato e la sua merce sequestrata. Questo episodio non è isolato; riflette un trend più ampio di vigilanza nelle città italiane, dove il rispetto delle regole diventa fondamentale per garantire un mercato equo. La confisca ha aperto la strada a una destinazione solidale della merce, sottolineando l'importanza di trasformare l'illegalità in opportunità per chi ha bisogno.

Vendeva merce abusiva a piazza Lo Sardo. I vigili urbani hanno proceduto a sequestro e confisca dei beni. Autorizzata pure la distruzione dei beni deteriorabili e l'assegnazione per fini assistenziali e di beneficenza a favore di enti di assistenza. L'articolo 20, comma 1, della legge.