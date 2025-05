Ambesi cauto | Non darei troppo valore ai primi turni di Sinner e Musetti I conti si fanno alla fine

Il tennis italiano sta vivendo un momento di grande fermento, con cinque talenti che brillano al Roland Garros 2025. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, tra i favoriti, dimostrano che il nostro sport è in continua evoluzione. Ma, come avverte Ambesi, è fondamentale mantenere la cautela: i veri conti si fanno alla fine. Scopri perché la resilienza è la chiave del successo nel tennis e nella vita, ascoltando l'ultima puntata di TennisMania!

Il secondo turno del Roland Garros 2025 è andato in archivio giovedì 29 maggio con un bilancio positivo per l’Italia, che ha portato quattro uomini (Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Gigante) ed una donna (Jasmine Paolini) ai sedicesimi di finale. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. “ Quattro italiani qualificati al 3° turno non sono l’abitudine. Diciamo che c’è una conferma su quelli che classifica alla mano sono i primi tre. 🔗 Leggi su Oasport.it