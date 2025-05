Amadeus torna in Rai? I flop sul Nove iniziano a pesare Fiorello interviene | Ho parlato con i dirigenti

Amadeus torna in Rai, ma il flop sul Nove si fa sentire! Dopo il suo audace salto a Warner Bros. Discovery, i risultati del suo nuovo show sono deludenti. Fiorello, sempre pronto a commentare, ha già parlato con i dirigenti: che sia un segnale del pubblico sempre più affamato di autenticità ? Questo episodio ci ricorda quanto sia volatile il mondo della tv e come anche i grandi nomi possano trovarsi in difficoltà . Riuscirà Amadeus a risalire?

Doveva essere una nuova avventura entusiasmante, quella di Amadeus sul Nove, ma i numeri stanno raccontando un'altra storia. Dopo il clamoroso addio alla Rai e il debutto su Warner Bros. Discovery, il conduttore più amato del Festival di Sanremo si trova a fare i conti con dati di ascolto poco lusinghieri. A rincarare la dose (con la solita ironia) ci ha pensato Fiorello, protagonista insieme ad Amadeus, Fabrizio Biggio e Gianni Morandi di una diretta Instagram diventata virale. Tra battute e ricordi, è emersa una possibilità che potrebbe ribaltare tutto: un ritorno in Rai. Sì, perché a detta di Fiorello, i vertici di Viale Mazzini sarebbero pronti a riabbracciare a braccia aperte il loro ex volto di punta.

Like a Star di Amadeus su NOVE: talent show con cover tributo alle icone musicali

Mercoledì 14 maggio, NOVE presenta "Like a Star", il nuovo talent show ideato da Amadeus. Con un omaggio alle icone musicali, i concorrenti si sfideranno in emozionanti cover tributo.

