Amadeus, in una chiacchierata avvincente con Fiorello su Instagram, ha dichiarato di non pentirsi della sua esperienza al Nove, sottolineando che le porte della Rai sono sempre aperte. Questo scambio tra due giganti della televisione italiana non è solo un momento di nostalgia, ma riflette il rinnovato interesse per la tv tradizionale nell'era digitale. Chi sa se vedremo presto una reunion tra questi amici sul piccolo schermo?

Amadeus è stato l’indiscusso protagonista della diretta Instagram di Fiorello. Una lunga chiacchierata tra i due amici – conduttori che ha coinvolto anche Fabrizio Biagio e Gianni Morandi. A far discutere le dichiarazioni di Ama sulla sua esperienza televisiva al Nove, ma anche il richiamo di Fiorello all’amico a tornare in Rai. Amadeus commenta gli ascolti bassi sul Nove con Fiorello: “Sono contro tutti”. L’arrivo di Amadeus sul Nove non ha brillato dal punto di vista degli ascolti tv. Il conduttore ha registrato bassi ascolti con il game show “Chissà chi è” e i programmi in prime time “La Corrida” e “Like a Star”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Amadeus: “Non mi pento d’essere andato al Nove”, Fiorello “le porte della Rai sono sempre aperte”

