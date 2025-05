Altro che buonisti Brambilla | la sinistra dice no alla nostra legge che difende gli animali

...l'altra, il dibattito sulla legge per la tutela degli animali si fa infuocato! Mentre la sinistra frena, La Russa e Brambilla esaltano un passo verso una società più civile. Siamo di fronte a una riforma attesa da decenni che potrebbe posizionare l'Italia come leader europeo nella protezione degli animali. Un segnale forte di evoluzione culturale o solo propaganda? Scopriamo insieme gli sviluppi di questa battaglia!

Un «segnale di civiltà», ha commentato Ignazio La Russa. «Una riforma storica, si può riconoscerlo senza esitazioni, attesa da più di 20 anni, che rende l’Italia paese all’avanguardia in Europa per quanto riguarda la tutela degli animali. Sono davvero orgogliosa» ha sottolineato con soddisfazione Maria Vittoria Brambilla. E tra una considerazione e una spiegazione il dato concreto approvato in via definitiva da parte del Senato del ddl a prima firma quella della parlamentare di Noi Moderati, presidente della Lega italiana per i Diritti degli Animali e dell’Ambiente: chi uccide, maltratta o abbandona gli animali, rischierà fino a quattro anni di carcere nei casi più gravi e 60 mila euro di multa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Altro che buonisti, Brambilla: la sinistra dice no alla nostra legge che difende gli animali

Animali sui voli, Biancofiore esulta per il via libera di Enac: "Altro passo per la civiltà"

Gli amanti degli animali possono festeggiare: l'Enac ha approvato una delibera che permette il trasporto in cabina di animali da compagnia oltre il limite attuale di peso.

