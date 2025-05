altri guai per santanchè verso un nuovo fallimento per una sua ex società

Nuovi guai per Daniela Santanchè: un'altra ex società, la Ki Group Holding spa, si avvicina al fallimento. Questa situazione si inserisce in un contesto di crisi che colpisce non solo il mondo imprenditoriale, ma anche la stabilità politica. Un punto interessante? Ogni fallimento può riaccendere le polemiche e ridisegnare le carriere, soprattutto per chi ricopre ruoli di governo. Riuscirà Santanchè a risollevarsi?

Un’altra dichiarazione di fallimento. Per un’altra ex società della ministra del Turismo, Daniela Santanchè. Stavolta la procedura fallimentare che si avvicina riguarda la Ki Group Holding spa. E si aggiunge ai guai – a partire dal caso Visibilia che le potrebbe costare anche il posto nel governo – per Santanchè. All’orizzonte si profila la dichiarazione di fallimento per un’altra delle società del gruppo del bio-food che l’attuale ministra ha guidato in passato. Altri guai per Santanchè: verso il fallimento di Ki Group Holding. Ieri a Milano si è tenuta l’udienza per discutere l’inammissibilità della domanda di accesso al concordato in bianco e l’istanza di apertura della procedura fallimentare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it