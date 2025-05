Altri due mesi di restrizioni per la movida in piazza Muzii | prorogata l' ordinanza Cenerentola

La movida di piazza Muzii si prepara a un altro lungo mese di restrizioni: l’ordinanza "Cenerentola" è stata prorogata. Esercenti e associazioni speravano in una soluzione diversa, ma il dialogo con i residenti sembra essersi arenato. Questo caso evidenzia un trend crescente: le città stanno cercando un equilibrio tra divertimento e tranquillità. La sfida? Creare spazi vivaci senza trascurare chi ci vive. Come si evolverà questa situazione?

Esercenti e associazioni di categoria avevano sperato che un’altra ordinanza non ci sarebbe stata e che alla fine, seppur con i residenti che al tavolo di confronto convocato dall’assessore al Commercio Zaira Zamparelli, non si erano presentati, la loro proposta su come gestire la movida nella. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Altri due mesi di restrizioni per la movida in piazza Muzii: prorogata l'ordinanza "Cenerentola"

Cerca Video su questo argomento: Due Mesi Restrizioni Movida Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Droga per la movida, 3 anni e un mese all'albanese già condannato per l'omicidio di 14 anni fa: altri 4 patteggiamenti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Movida a Milano, nessun limite di orario nei sei mesi di Expo

Scrive ilgiorno.it: 8 maggio 2015 - Durante i sei mesi di Expo, la movida milanese non avrà restrizioni orarie. L'unica limitazione a cui sta lavorando il Comune di Milano è quella legata ai contenitori di ...

Movida di Carnevale, chiuse due piazze:

Riporta ilmattino.it: È cucita addosso alle abitudini dei giovanissimi l’ultima ordinanza con la quale il sindaco dispone, per la giornata di oggi, dalle 9 alle 22, la chiusura di tre luoghi simbolo della movida ...

Movida molesta a Jesolo: Confcommercio, no a restrizioni

Da ansa.it: Ne è convinto Alberto Teso, delegato comunale di Confcommercio, in opposizione alle possibili restrizioni paventate dal sindaco della località balneare per contrastare la movida fuori controllo ...